الجيش اللبناني: استمرار الهجمات الإسرائيلية يعرقل جهود استعادة الاستقرار في البلاد

قال الجيش اللبناني، اليوم السبت، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد.

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس": "تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولاً إلى البقاع، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، ومسبباً دماراً كبيراً في الممتلكات".

وتابع: "في هذا السياق، استهدفت غارة إسرائيلية معادية عسكرياً في الجيش على طريق كفررمان - النبطية ما أدى إلى استشهاده. أصبح واضحاً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان".

واستشهد 8 أشخاص بينهم طفلان وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل، منذ فجر السبت، إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان، رغم أنباء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" مساء الجمعة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

والجمعة، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسئول لم تسمه تأكيده أنباء بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اعتبارا من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.ج)، فيما أكد مسئول أمريكي رفيع المستوى، في تصريح للأناضول، هذه الأنباء التي لم يعقب عليها حزب الله بعد.

وفي جنوب لبنان، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد طفلين ووالديهما في قصف إسرائيلي على بلدة باريش في قضاء صور.

وفي محافظة النبطية، قالت الوكالة إن شخصا استشهد وفُقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل بغارة على دفعتين في بلدة عربصاليم.

وأضافت الوكالة، أن عسكريا في الجيش اللبناني استشهد جراء غارة إسرائيلية على منطقة دوار كفررمان في المحافظة ذاتها.

وفي حدث منفصل، ذكرت الوكالة أن شخصا قُتل بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير غرب قضاء النبطية.

وفي قضاء النبطية، استشهد شخص بقصف إسرائيلي على بلدة دير الزهراني، دون ذكر تفاصيل حول طبيعة الهدف، وفقا للمصدر ذاته.

وفي المحافظة ذاتها، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات: زبدين وسجدد ومزرعة المحمودية والنبطية الفوقا والنميرية وشوكين وحبوش، ومناطق دوار كفررمان وحي الراهبات وكفرجوز النبطية وجادة نبيه بري.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا صباح السبت على بلدات: كفررمان وحبوش والنبطية الفوقا وشوكين وزبدين وكفرجوز.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مدينة النبطية وأطرافها، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وفي منطقة جزين، قصفت المقاتلات الإسرائيلية مرتفعات سجد والريحان ومنطقة الجبور في كفرحونة.

وفي قضاء صور، أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون، فيما قصفت المقاتلات هدفا في بلدة ديرقانون رأس العين، كما أطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته في محيط بلدة المنصوري.

وفي شرق لبنان، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على منطقة حمى لبايا في البقاع الغربي.



