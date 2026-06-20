قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن النمو الاقتصادي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وخلال كلمته بافتتاح فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التوظيف والتدريب ودعم المشروعات "Job Hub 6"، الذي استضافته الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، أوضح البابا تواضروس الثاني، أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ويسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب.

ووجه البابا تواضروس الثاني التهنئة لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم الملتقى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الذي يهدف إلى خدمة الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعكس روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية تجاه الأجيال الجديدة.

كما رحب البابا تواضروس الثاني بالوزراء والمحافظين والمسئولين وممثلي الجهات المشاركة، مؤكدا أن التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة يعد نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح أن مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في حدث واحد يعكس حرص الجميع على دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف "Job Hub 6" الذي تنظمه أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر"، ووزارتي العمل، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة إيجي كوبت، وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.