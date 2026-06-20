جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.

وبحسب المتحدث، أكد روبيو "دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية الكاملة"، مضيفًا أن واشنطن "تؤيد قيام دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.