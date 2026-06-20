7 شهداء و13 جريحا في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت بقضاء صيدا جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة قناريت بقضاء صيدا جنوب البلاد، أدت إلى سقوط 7 شهداء، و13 جريحًا في حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ بلدة قناريت في قضاء صيدا في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، ودمار واسع في المنطقة المستهدفة.

وبحسب ما نشرته جريدة «النهار» اللبنانية، أفادت معلومات ميدانية بأن الصواريخ الثلاثة أصابت منطقة الجبانة وثلاثة منازل سكنية ومحيط ساحة البلدة، ما تسبب بانهيارات وأضرار جسيمة في الأبنية والممتلكات.

ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل عمليات رفع الركام والبحث عن مفقودين، وسط معلومات عن وجود جثامين تحت الأنقاض، فيما تتوافد الآليات وفرق الإنقاذ إلى المكان لمتابعة عمليات الإغاثة وانتشال الضحايا.

من جهتها، أفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 16 مواطنًا، وإصابة 12 آخرين، إثر الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على منطقة النبطية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني، منذ ساعات الصباح، عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة.

وأشارت إلى أن «العناصر عملت على إجلاء 47 مواطنًا إلى مناطق آمنة، ونقل 16 شهيدًا و12 جريحًا إلى المستشفيات».

وذكرت أن «عناصر الدفاع المدني تواصل تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابةً لنداءات المواطنين، رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة».

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات.

واتفق كل من إسرائيل وحزب الله، الجمعة، على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء هذا الاتفاق بعد وساطات دولية وإقليمية مكثفة خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يصمد وسط مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وغاراته في جنوب لبنان.