الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي ثانٍ بغارات إسرائيلية على جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، استشهاد جندي ثانٍ بغارات إسرائيلية على جنوب البلاد.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن «الرقيب الأول علي إبراهيم، استشهد متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة تولين – مرجعيون».

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني، إن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان».

ونوه في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان تتواصل بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى، ومسببًا دمارًا كبيرًا في الممتلكات».

وذكر أن «غارة إسرائيلية معادية استهدفت عسكريًّا في الجيش على طريق كفررمان - النبطية ما أدى إلى استشهاده».

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات.

واتفق كل من إسرائيل وحزب الله، الجمعة، على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء هذا الاتفاق بعد وساطات دولية وإقليمية مكثفة خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يصمد وسط مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وغاراته في جنوب لبنان.