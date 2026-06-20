حزب الله: الاحتلال يتذرع بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار

قال حزب الله اللبناني، إن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع، مرة أخرى، بـ«ادعاءات كاذبة» لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يوما، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها منذ ليل أمس حتى اليوم.

وأكد في بيان، اليوم السبت، التزامه منذ مساء أمس الجمعة، بوقف إطلاق النار حتى بعد خرق العدو له منذ اللحظات الأولى، منوهًا في الوقت نفسه، أنه «أبقى يده على الزناد لما يعهده من نكث العدو وغدره الدائمين»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ ليل أمس، مجددا وتحت جنح وقف إطلاق النار، محاولة تسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر، قائلًا إن عناصر الحزب تصدوا لقوة المشاة المتسللة التي تتبع للواء الكوماندو «بالأسلحة المناسبة»، وحققوا في صفوفها عددًا مؤكدًا من القتلى والجرحى.

ونوه أن «الاحتلال عمد بعد ذلك، إلى تنفيذ غارات مكثفة داخل وخارج منطقة العمليات، مستهدفا كعادته المدنيين الآمنين للتغطية على فشله العسكري».

وشدد على أنه - بموازاة الالتزام بوقف إطلاق النار - لن يتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، منوهًا في الوقت ذاته، أنه «سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يستهدف تل أبيب وقواتها».

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إطلاق حزب الله أكثر من 50 قذيفة صاروخية باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وبحسب مزاعمه، «تُعد هذه الاعتداءات انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله»، قائلًا إن «الجيش لن يقبل أي مساس بالإسرائيليين أو بقواته وسيرد بقوة على أي استخدام للقوة ضدهم».

وذكر أن «الجيش هاجم خلال الليلة الماضية، عشرات البنى التحتية وعناصر من حزب الله في جنوب لبنان، وشملت الأهداف التي تم استهدافها مواقع لإطلاق القذائف، ومستودعات للأسلحة، ومراكز قيادة، وفق ادعائه».

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات.