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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع المدني اللبناني: 16 شهيدا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 2:50 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 2:50 م

استشهد 16 شخصا وأصيب 12 على الأقل في منطقة النبطية في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة، اليوم السبت، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

وذكر الجهاز في بيان "نفذت عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني، منذ ساعات الصباح، عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة".

وأشار الدفاع المدني إلى أنهم عملوا "على إجلاء 47 مواطنا إلى مناطق آمنة، ونقل 16 شهيدا و12 جريحا إلى المستشفيات".

ومنذ الصباح، أفادت مصادر ميدانية والوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 5 أشخاص على الأقل صباح اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في جنوب لبنان.

وجاءت هذه الغارة ضمن سلسلة من الضربات العنيفة التي نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، والتي طالت أيضاً منطقة النبطية وضواحيها، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف قبيل الفجر استهدف بلدات عدة، منها كفرتبنيت، حاروف، كفررمان، كفرجوز، حبوش، والنبطية الفوقا، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية" الإخبارية.

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