بكى الفنان حسين فهمي، خلال حديثه عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتطورات التي أعقبت تلك المرحلة.

وقال خلال لقاء لقناة «العربية»، أمس الجمعة، إنه لم يشعر بالضيق بسبب وصفه بأنه «فلول» لعدم مشاركته في الثورة، مشيرًا إلى أنه يوصف بـ«الفلول» منذ أيام الملك، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه لم يهتم بالانتقادات الموجهة إليه ولومه بسبب عدم النزول إلى الشارع مع المتظاهرين، مستنكرًا كيفية المشاركة في الثورة ضد رجل كان موجودًا في منزله قبلها بأسبوعين فقط.

وأضاف: «في ناس لاموني إني مانزلتش الشارع، قلت لهم إزاي؟! أنا كنت في بيت الراجل قلبها بأسبوعين، يعني شخص بحترمه وبعزه، وبعدين أنزل بعدها بأسبوعين أشتمه في الشارع!»، وفق وصفه.

وأعرب عن استيائه من أشخاص شاركوا في الثورة رغم تأييدهم لمبارك، قائلًا إنهم فعلوا ذلك من أجل «ركوب الموجة»، حسب قوله.

وذكر أنه يعلم مجموعة من الأشخاص الذين استفادوا استفادة مباشرة من الرئيس الراحل، لكنهم رغم ذلك هاجموه بعد الثورة.

واستطرد: «في ناس استفادوا فائدة مباشرة منه أنا عارفها وشتموه، لكن أنا مقدرتش، وفي رجال أعمال استفادوا منه في مصالحهم وعمرهم ما عملوا الفلوس دي إلا أيام مبارك، ومع ذلك نزلوا هاجموه.. أنا استاءت جدا».

ولفت إلى أنه شعر بالحزن خلال مشاهدته لجلسات محاكمة مبارك، وحرص على زيارته بعد ذلك في المستشفى بمدينة شرم الشيخ، وكذلك في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن «اللقاء بينهما كان وديًا جدًا».