شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج الدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف «دفعة الإمام حسن العطار» من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة «الصفوة» في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان، بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس استهل مشاركته في الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة «الصفوة» بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن القاعة قدّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن فعاليات الاحتفال تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبي الخاص بالدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، «دفعة الإمام حسن العطار»، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية، ثم فيلم عن إجازة البحث.

وذكر السفير محمد الشناوي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ألقى كلمة أكد خلالها الحرص على إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وبدنيًا ووطنيًا، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه السيد الرئيس في هذا الصدد لبناء شخصية وطنية سوية.

وعقب ذلك، وجه الرئيس بصعود الدارسين الحاصلين على المراكز العشرة الاولى بالدورة المنصة لتحيتهم وتوجيه التهنئة لهم، كما وجه الرئيس بدراسة مواصلة تأهيلهم بدراسات عليا، بما في ذلك دراسة إمكانية إيفادهم في بعثات تعليمية بالخارج. واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطني.

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