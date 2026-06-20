تحرير 7 مخالفات خلال حملات على محال عصير القصب في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن الحملات التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، استهدفت محال تصنيع وتداول عصير القصب بمراكز "الزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية، ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا وأولاد صقر"، وأسفرت عن ضبط 3 عبوات من مادة محظورة بوزن كيلوجرام لكل عبوة، بجانب تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم في مركز الإبراهيمية، المرور على 9 محال لعصير القصب، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات، وضبط مادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحال، بالإضافة إلى ضبطها بأحد محال العطارة.

فيما تم في مركز ههيا، التفتيش على 11 محلًا لعصير القصب، وتبين خلوها من أي مواد محظورة أو مخالفات، كما شملت الحملات 5 محال بمركز أولاد صقر، وتأكدت اللجان من خلوها من المادة محل الفحص وعدم وجود مخالفات.

وجرى في منيا القمح وقطاع جنوب الشرقية، المرور على عدد من محال عصير القصب؛ للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطنين وخلوه من أي إضافات أو مواد ضارة، إذ أثبتت الحملات خلوها من المادة محل الفحص.

وأسفرت الحملات بمركز مشتول السوق عن تحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع متابعة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وأكدت في مركز ديرب نجم، نتائج المرور على محال عصير القصب خلوها من أي مواد محظور استخدامها، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة الدورية.

وشدد محافظ الشرقية، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة.