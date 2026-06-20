 ضبط المتهم بمعاكسة طالبة ومضايقتها وتصويرها حال تواجدها بمنطقة الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط المتهم بمعاكسة طالبة ومضايقتها وتصويرها حال تواجدها بمنطقة الزمالك

مصطفى عطية
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 2:54 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 2:54 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بمعاكسة طالبة "أجنبية" ومضايقتها بشكل متكرر وتصويرها له حال تواجدها بمنطقة الزمالك.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخص بمعاكستها ومضايقتها بشكل متكرر وتصويرها له حال تواجدها بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من إعتياد أحد الأشخاص ملاحقتها ومعاكستها، وبتاريخ 10 الجارى وحال تواجدها بمنطقة الزمالك فؤجئت بالمذكور يقوم بالترجل من الدراجة النارية خاصته، والتوجه نحوها إلا أنها قامت بتصويره بهاتفها المحمول فقام بالإنصراف.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمقهى - مقيم بنطاق محافظة الجيزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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