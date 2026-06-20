جيش الاحتلال يزعم: لا نزال ملتزمين باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، منوهًا في الوقت ذاته، أنه «سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يستهدف تل أبيب وقواتها».

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إطلاق حزب الله أكثر من 50 قذيفة صاروخية باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وبحسب مزاعمه، «تُعد هذه الاعتداءات انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله»، قائلًا إن «الجيش لن يقبل أي مساس بالإسرائيليين أو بقواته وسيرد بقوة على أي استخدام للقوة ضدهم».

وذكر أن «الجيش هاجم خلال الليلة الماضية، عشرات البنى التحتية وعناصر من حزب الله في جنوب لبنان، وشملت الأهداف التي تم استهدافها مواقع لإطلاق القذائف، ومستودعات للأسلحة، ومراكز قيادة، وفق ادعائه».

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات.

وقبل قليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة قناريت بقضاء صيدا جنوب البلاد، أدت إلى سقوط 7 شهداء، و13 جريحًا في حصيلة أولية.

واستهدفت غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ بلدة قناريت في قضاء صيدا في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، ودمار واسع في المنطقة المستهدفة.

وبحسب ما نشرته جريدة «النهار» اللبنانية، أفادت معلومات ميدانية بأن الصواريخ الثلاثة أصابت منطقة الجبانة وثلاثة منازل سكنية ومحيط ساحة البلدة، ما تسبب بانهيارات وأضرار جسيمة في الأبنية والممتلكات.

ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل عمليات رفع الركام والبحث عن مفقودين، وسط معلومات عن وجود جثامين تحت الأنقاض، فيما تتوافد الآليات وفرق الإنقاذ إلى المكان لمتابعة عمليات الإغاثة وانتشال الضحايا.

من جهتها، أفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 16 مواطنًا، وإصابة 12 آخرين، إثر الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على منطقة النبطية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني، منذ ساعات الصباح، عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة.

وأشارت إلى أن «العناصر عملت على إجلاء 47 مواطنًا إلى مناطق آمنة، ونقل 16 شهيدًا و12 جريحًا إلى المستشفيات».

وذكرت أن «عناصر الدفاع المدني تواصل تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابةً لنداءات المواطنين، رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة».