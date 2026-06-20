إصابة 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا بحدث أمني صعب جنوب لبنان

أفادت مصادر عبرية، اليوم السبت، بإصابة 11 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأقل، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، جراء تعرضهم لحدث أمني صعب وقع في مناطق جنوب لبنان.

وذكرت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أنه تم نقل 11 مصابًا بين جندي وضابط، في حدث أمني صعب جنوب لبنان.

ويأتي هذا الحدث الأمني الصعب استكمالًا لسلسلة من الإخفاقات والضربات المتتالية التي تلقاها جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة بجنوب لبنان.

وصباح اليوم، تعرضت قوة من جيش الاحتلال لكمين محكم واستهداف مباشر، مما أسفر عن وقوع 4 اصابات، تم إجلاؤها لمستشفى في حيفا، وفق ما أكدت مصادر عبرية.

وجاء هذا الكمين بعد يوم واحد فقط من ضربة قاسية جدًا تلقاها الجيش أمس في الجنوب، إثر اشتباكات ضارية وتفجير عبوات ناسفة واستهدافات صاروخية دقيقة طالت تجمعاتهم ونقاط تموضعهم، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى واعترفت به المصادر العسكرية كحدث مؤلم للمؤسسة الأمنية.

في المقابل، استشهد 20 مواطنًا لبنانيًا صباح اليوم، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة جنوب لبنان، رغم وجود اتفاق هدنة بين الجانبين.