سوريا: مقتل جنديين في هجوم لمسلحين شمال شرق حلب

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، بمقتل جنديين من الجيش العربي السوري، إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب.

ويأتي الاعتداء بعد يومين فقط من مقتل عنصر في وزارة الدفاع السورية وإصابة 12 آخرين، إثر استهداف مسلحين مجهولين حافلة مبيت عسكرية كانت متجهة من قاعدة الرميلان في ريف الحسكة نحو محافظة حلب، وذلك على طريق تل تمر - رأس العين.

وفي مؤشر على استمرار نشاطه، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، يوم الثلاثاء الماضي، مسئوليته عن هجوم استهدف معسكرًا تابعًا لوزارة الداخلية السورية في مدينة الرقة. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الأمن وإصابة آخر، وفق ما أعلنه التنظيم.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت، في بيان، الاثنين الماضي، أن أحد عناصرها قُتل خلال تصدي قوات الأمن لهجوم نفذه مسلحان من تنظيم «داعش» على أحد مقار قيادة قوات الأمن الداخلي في مدينة الرقة.

وأوضحت الوزارة أن القوات تمكنت من تحييد (قتل أو جرح أو أسر) أحد المهاجمين، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بعد محاصرته.

وسبق أن أعلن التنظيم، في 12 مايو الماضي، مسئوليته عن هجوم استهدف حافلة مبيت تابعة لوزارة الدفاع السورية على طريق الحسكة - رأس العين في ريف الحسكة، ما أدى حينها إلى مقتل خمسة عناصر من الجيش السوري وإصابة آخرين.

كما شهدت منطقة السفيرة في 17 مارس الماضي، هجومًا نفذته خلية تابعة للتنظيم استهدف دورية للضابطة الجمركية في أثناء وجودها في المنطقة.

وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين، قبل أن تندلع اشتباكات بين الجانبين انتهت بإقدام أحد المهاجمين على تفجير نفسه خلال المواجهات، ما أدى إلى مقتله.