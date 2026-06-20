إطلاق أول حاوية من مرفأ بيروت إلى السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية

أُطلقت من مرفأ بيروت أول حاوية متجهة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن لبنان «يعتز بعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية»، مشيرًا إلى أن قرار رفع الحظر «يساعد لبنان في مختلف المجالات».

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» اللبنانية، اليوم السبت، أكد سلّام، أن لبنان سيكون من أوائل الدول التي تحافظ على أمن الأشقاء.

من جهته، قال السفير السعودي الجديد في لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري، إن استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، يؤكد دعم السعودية للبنان وعدم استخدامه منصةً للإضرار بأشقائه، مضيفًا أن القرار «يعكس دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته».

وكان سلام استقبل صباح اليوم، السفير الدوسري، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلّمه مهماته.

ورحّب سلام بالسفير الدوسري في بلده الثاني لبنان، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

وبحسب «النهار»، يعيد قرار استئناف الصادرات فتح البوابة الأساسية نحو الأسواق الخليجية، التي شكّلت تاريخيًا الرئة التصديرية للقطاعين الزراعي والصناعي اللبنانيين.

ويأتي في وقت يسعى فيه لبنان إلى إعادة ترميم علاقاته الخليجية واستعادة حضوره الاقتصادي في المنطقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والتراجع التجاري.