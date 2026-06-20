أمين عام رابطة مصنعي السيارات: زيادة المكون المحلي من 30% إلى 65% خلال عامين تدعم استقرار الأسعار

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الدولة تدعم صناعة السيارات المحلية بشكل كبير، مؤكداً أن هناك استراتيجية واضحة ومعلنة للنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أن تنفيذها بالكامل سيؤدي إلى جذب استثمارات تتراوح بين 60 و80 ٪؜ منها جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد، خلال برنامج “دوس بنزين” مع الإعلامي تامر بشير على قناة النهار، أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم التصنيع والتصدير، في ظل الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والكباري التي كانت تمثل تحدياً أمام حركة النقل، وأصبحت حالياً عاملاً مساعداً لجذب الاستثمارات الصناعية.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محلياً وصلت إلى نحو 65% مقارنة بالسيارات المستوردة، بعدما كانت تدور حول 30% فقط قبل عامين، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في الصناعة المحلية.

وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أهمية التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتجنب التأثر بالأزمات العالمية وتقلبات الأسعار، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستنعكس إيجابياً على المستهلك من خلال استقرار الأسعار وارتفاع المنافسة بين الشركات، فضلاً عن القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، وتوفير قطع الغيار بصورة مستمرة.

وحول تصريحات وزير الصناعة بشأن وضع بعض القيود على استيراد السيارات، قال سعد إن فتح باب الاستيراد دون ضوابط قد يؤثر سلباً على مبيعات السيارات المنتجة محلياً، لافتاً إلى وجود بعض حالات التلاعب في أسعار ومستندات الاستيراد، وهو ما قد يتسبب في مشكلات للمستهلكين ويؤثر على السوق بشكل عام.