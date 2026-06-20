قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات تشهد أجواء صيفية مستقرة تمامًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم السبت، أن العظمى على القاهرة تسجل 35 درجة، فيما تتراوح على الأماكن الساحلية الشمالية ما بين 30 إلى 28 درجة.

وأشارت إلى أن العظمى تزداد كلما اتجهنا نحو الجنوب، إذ تسجل بمحافظات شمال الصعيد 38 درجة، وتتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة في الأقصر وأسوان.

ونوهت أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3، موضحة أن الطقس حار رطب نهارًا بمحافظات شمال البلاد، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب.

وتوقعت أن تتراوح الصغرى على القاهرة ما بين 22 إلى 23 درجة، قائلة إن الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة تشهد نشاطًا للرياح، سرعته تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم / الساعة، يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بنسب الرطوبة المرتفعة.

وذكرت أن الرياح قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة ببعض المناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة أن باقي مناطق الجمهورية لن تشهد نشاطًا قويًا للرياح.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وارتداء غطاء واقٍ للرأس عند الخروج من المنزل، والقيادة بهدوء تام على الطرق مع فترة تكون الشبورة المائية، والمتابعة الدورية للنشرات الجوية.

وأكدت أن الأجواء مستقرة على مدار الأسبوع الجاري، مطمئنة المواطنين بعدم تعرض البلاد لأي ظواهر جوية مقلقة أو ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة.

وحذرت من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر إذ يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى 2.5، فيما يصل ارتفاع الأمواج بمنطقتي خليج السويس وخليج العقبة إلى 3 أمتار، مناشدة المواطنين البقاء في منطقة قريبة من الشاطئ، وعدم التعمق داخل البحر بشكل كبير.