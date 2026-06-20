يبرز اسم مصطفى محمد، لاعب نانت ومنتخب مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026. وعلى الرغم من غيابه عن التواجد رفقة الفراعنة في المونديال، إلا أن مصطفى محمد يظل حاضرًا في الصورة قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وأثار استبعاد حسام حسن لمصطفى محمد من القائمة النهائية لمنتخب مصر في المونديال حالةً من الجدل الكبير، في ظل تواجده خلال الفترات السابقة بشكل مستمر رفقة الفراعنة، ما دفع البعض لوصفه بأنه «ضحية» حسام حسن في قائمة المونديال.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار مهم أمام نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الإثنين، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في البطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتساءل الجماهير عن هوية صاحب آخر هدف سجله منتخب مصر أمام نيوزيلندا قبل المواجهة المرتقبة.

وخاض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخب نيوزيلندا، تمكن خلالها من الفوز في مباراتين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

يوليو 1999 (ودية أولى): انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجل هدف مصر حازم إمام.

يوليو 1999 (ودية ثانية): فاز منتخب مصر (1-0)، وسجل الهدف إبراهيم حسن.

مارس 2024 (كأس العاصمة): فاز منتخب مصر (1-0) على ملعب العاصمة الإدارية، وسجل الهدف مصطفى محمد.