الدفاع المدني اللبناني: 16 شهيدا و12 جريحا إثر الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على منطقة النبطية

أفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 16 مواطنًا، وإصابة 12 آخرين، إثر الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على منطقة النبطية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني، منذ ساعات الصباح، عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة.

وأشارت إلى أن «العناصر عملت على إجلاء 47 مواطنًا إلى مناطق آمنة، ونقل 16 شهيدًا و12 جريحًا إلى المستشفيات».

وذكرت أن «عناصر الدفاع المدني تواصل تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابةً لنداءات المواطنين، رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة».

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم السبت، حزامًا ناريًا من الغارات استهدف بلدات كفررمان، وحبوش، والنبطية الفوقا، وشوكين، وزبدين، وكفرجوز، فيما تعرّضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة أيضًا.

وقرابة الساعة التاسعة صباحًا، جدّد الطيران الحربي غاراته على مدينة النبطية، وكفررمان، والنبطية الفوقا، وشوكين، ودير الزهراني، وكفرتبنيت، في حين نفّذت مسيّرة معادية غارة على جادة نبيه بري في النبطية، وأخرى هي الثانية اليوم على دوار كفررمان.

وفي حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حارة المأيل في بلدة عربصاليم، بعد استهدافها بغارتين وتدمير عدد من المنازل، تعمل فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف من كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على رفع الأنقاض، حيث تم انتشال جثمان، فيما لا يزال أكثر من سبعة أشخاص تحت الركام.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن العدوان الاسرائيلي على بلدة باريش، أدى إلى وقوع مجزرة ارتقى على إثرها 4 شهداء من عائلة واحدة، وهم: الأب والأم وطفلان.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد عسكري في الجيش جراء غارة على دوار كفررمان. فيما أدى الاستهداف الإسرائيلي لوسط سحمر في البقاع الغربي إلى سقوط إصابات.

وخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ ساعات الليلة الماضية، عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة طالت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في الممتلكات.

واتفق كل من إسرائيل وحزب الله، الجمعة، على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء هذا الاتفاق بعد وساطات دولية وإقليمية مكثفة خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يصمد وسط مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وغاراته في جنوب لبنان.