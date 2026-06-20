لاعب نيوزيلندا السابق: مواجهة مصر ستكون بدنية وصعبة في المونديال

أكد جيريمي كريستي، لاعب منتخب نيوزيلندا السابق في كأس العالم 2010، أن منتخب بلاده قدم أداءً قويًا خلال مباراته أمام إيران في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وقال جيريمي كريستي في مداخلة عبر تطبيق “زووم” ببرنامج «يا مساء الأنوار» المذاع على قناة MBC مصر 2، إن المنتخب النيوزيلندي كان قريبًا من تحقيق نتيجة أفضل أمام إيران.

وأضاف: "عندما نسجل هدفين في المباراة، كنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل، واجهنا خصمًا قويًا وكنا قريبين من الانتصار، ولكن في النهاية أرى أن النتيجة كانت عادلة."

وعن مواجهة مصر المرتقبة، أوضح: "من وجهة نظري، المباراة ستكون بدنية وصعبة للغاية، وستوضح أي فريق يستحق التأهل للدور القادم. مصر ستلعب بضغط وقوة، لكن نيوزيلندا لديها فريق قوي ولاعبون على مستوى عالٍ، ومنهم كريس وود، وأعتقد أن فرص الفريقين متساوية إلى حد كبير."

وأضاف: "أتمنى الفوز لنيوزيلندا، لكن في الوقت نفسه أرى أن منتخب مصر قادر على تقديم مباراة كبيرة."

كما أشاد ببعض عناصر المنتخب المصري، مؤكدًا أنه يعرف عددًا من اللاعبين داخل منظومة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش من أبرز العناصر، مع احترامه لباقي اللاعبين والجهاز الفني.

وتحدث كريستي عن لاعبي نيوزيلندا، موضحًا أن تومي يمتلك دورًا قياديًا داخل وخارج الملعب، ويملك خبرات كبيرة اكتسبها من المشاركات الدولية، إلى جانب كريس وود الذي وصفه بـ«المهاجم الكلاسيكي القوي في الاحتفاظ بالكرة واللعب الهوائي»، مؤكدًا أنه تطور كثيرًا منذ مشاركته في مونديال 2010 وهو في عمر 18 عامًا، وأصبح عنصرًا مؤثرًا في المنتخب.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالكرة الأفريقية، قائلاً: «أفريقيا تمتلك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال ومصر، والكرة الأفريقية تطورت كثيرًا، وكأس أمم أفريقيا أصبحت بطولة قوية، وقد نرى تكرار إنجاز المغرب في النسخة الحالية من المونديال.»