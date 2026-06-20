غزة: الاحتلال يرتكب 3338 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 10 أكتوبر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3338 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه في 10 أكتوبر الماضي.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن الخروقات أدت إلى استشهاد 1012 مواطنًا، وإصابة 3208 آخرين، واعتقال 100 مواطن.

وأشار إلى دخول 54 ألفًا و23 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 150 ألفًا و600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وذكر أن الاحتلال سمح بسفر 7417 مواطنًا فقط، من أصل 20 ألفًا و600 كان يفترض تمكينهم من السفر، منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 36%.

وأدان المكتب - بأشد العبارات - سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني، مُحملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة.