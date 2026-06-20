وزير الخارجية الباكستاني يبدأ زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها بالرئيس السيسي

غادر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إسلام آباد متوجهًا إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الرابع «للآلية الرباعية» بشأن الحرب الإيرانية، والتي تضم مصر، والسعودية، وتركيا، وباكستان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، سيلتقي إسحاق دار، خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا.

وتستضيف مصر الاجتماع الرابع «للآلية الرباعية» بشأن الحرب الإيرانية، وذلك استكمالًا للمشاورات المشتركة التي تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وانعقد الاجتماع الأول للآلية الرباعية في العاصمة السعودية الرياض في 20 مارس الماضي، فيما استضافت باكستان الاجتماع الثاني في 29 مارس، واستضافت مدينة أنطاليا التركية في 17 أبريل الاجتماع الثالث، وذلك على هامش فعاليات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي».

وبحث آخر اجتماع لـ«الرباعية» سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومتابعة مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، ومواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد، واحتواء التوتر، لتحقيق التهدئة لاستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، فضلًا عن مستقبل النظام الإقليمي بعد انتهاء الحرب الحالية.

وضم الاجتماع وزراء الخارجية: المصري بدر عبد العاطي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، والباكستاني إسحاق دار.

وتبادل الوزراء التقييمات بشأن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، وسبل احتواء التداعيات على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وأسعار النفط، وسبل التغلب عليها.

واتفق الوزراء آنذاك، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة بذل الجهود لإنجاح مسار المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد، واستعادة الهدوء، والأمن، والاستقرار للمنطقة.