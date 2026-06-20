الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «TEN» لجلسة استماع في شكوى حسام حسن ضد رضا عبد العال

استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الممثل القانوني لقناة «TEN» لجلسة استماع، بخصوص الشكوى المقدمة من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد رضا عبد العال، بدعوى الإساءة إليه خلال ظهوره على القناة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى شكوى رسمية من المحامي الأستاذ أشرف عبد العزيز، بصفته وكيلًا عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد رضا عبد العال، بدعوى الإساءة لموكله، خلال ظهوره على قناة «TEN» وعبر مقاطع فيديو ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض اختبار مهم أمام نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الإثنين، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة، في البطولة المقامة حاليًا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.