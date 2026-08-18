وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد محمد بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.