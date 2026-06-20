الخارجية الإيرانية: زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران تأتي استكمالا لجهود إسلام أباد في المحادثات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيلتقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، خلال زيارته للعاصمة طهران.

وأوضح في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم السبت، أن زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام آباد بشأن المفاوضات مع واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، بأن نقوي، سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن نقوي، سيجري خلال زيارته مباحثات تتعلق بمسار التفاوض بين طهران وواشنطن، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والدور الذي تضطلع به بعض الدول، ومن بينها باكستان، في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية.

ووقعت إيران والولايات المتحدة الخميس الماضي، مذكرة تفاهم أولية لإنهاء الحرب بين البلدين، على أن تُستأنف المفاوضات بشأن الملف النووي ومحاور أخرى.

وفي سياق متصل، نقل موقع «أكسيوس» عن مصدر أمريكي قوله، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، توجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، مضيفًا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يخطط للسفر إلى سويسرا، وأن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير.