 إصابة 13 شخصا وإخلاء مهرجان بسبب عاصفة في شمال ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 13 شخصا وإخلاء مهرجان بسبب عاصفة في شمال ألمانيا

فيول - د ب أ
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 12:00 م

جرى إخلاء مهرجان كان يحضره نحو 5 آلاف زائر في بلدة فيول جنوب مدينة فلنسبورج الألمانية خلال الليلة الماضية بسبب عاصفة قوية.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت إن 13 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة جراء العاصفة. وتم إنشاء نقطة تجمع مؤقتة لزوار المهرجان، قبل أن يسمح لهم لاحقا بالعودة إلى موقع الفعالية.

وتسبب الطقس خلال الليل في زيادة عدد تدخلات الشرطة في شمال ولاية شليزفيج-هولشتاين. واضطرت عناصر الشرطة إلى الاستجابة لـ65 بلاغا مرتبطا بالعاصفة. وأوضح المتحدث أن معظم هذه الحوادث تمثلت في سقوط أشجار وتطاير أجسام مختلفة، مضيفا أنه لم يتم تسجيل إصابات أخرى.

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