 مبعوثا ترامب يتوجهان إلى سويسرا للمفاوضات.. وعراقجي يشترط وقف النار في لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبعوثا ترامب يتوجهان إلى سويسرا للمفاوضات.. وعراقجي يشترط وقف النار في لبنان

وكالات
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 11:28 ص

قال مسئول أمريكي، إن ويتكوف في طريقه إلى سويسرا بينما يتواجد كوشنر هناك تمهيدا لبدء المفاوضات مع إيران.

كما قال موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئول أمريكي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا اليوم السبت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخطوة قابلة للتغيير ومرهونة بالتطورات في لبنان.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عراقجي، أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة بالنسبة لطهران.

وتشدد إيران على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا، بحسب شبكة سي ان ان الإخبارية.

يأتي ذلك أيضا بعد وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى سويسرا ظهر الجمعة، حيث التقى بوزير الخارجية السويسري وبحثا جهود تعزيز الأمن في المنطقة وبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

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