أكسيوس: ويتكوف وعراقجي يتوجهان إلى سويسرا لاستئناف محادثات السلام

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لاستئناف محادثات السلام.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا على اتفاق إطاري يوم الأربعاء الماضي ينص على إنهاء شامل لصراعات عسكرية في المنطقة.

وكان قد تم إلغاء جولة أولى من المحادثات، في اللحظة الأخيرة، بين إيران والولايات المتحدة، كانت مقررة أمس الجمعة وتهدف إلى المضي قدما في الاتفاق الإطاري.

وأضاف موقع إكسيوس نقلا عن مسئول أمريكي أن ويتكوف في طريقه الآن إلى سويسرا للانضمام إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموجود حاليا هناك. ويعتزم عراقجي السفر إلى هناك اليوم السبت.

وفي غضون الستين يوما التي تلي الاتفاق، يعمل المفاوضون نحو التوصل إلى اتفاق نهائي يجلب نهاية دائمة للحرب في المنطقة، والتي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي.