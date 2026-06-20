تُقام اليوم السبت 20 يونيو 2026 عدة مباريات قوية في بطولة كأس العالم 2026، أبرزها مواجهة هولندا ضد السويد، إلى جانب لقاء ناري يجمع بين ألمانيا وكوت ديفوار، ضمن منافسات دور المجموعات من المونديال.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العالم:

هولندا × السويد – الساعة 8:00 مساءً – على قناة beIN Sports Max 1

ألمانيا × كوت ديفوار – الساعة 11:00 مساءً – على قناة beIN Sports Max 2

الإكوادور × كوراساو – الساعة 3:00 صباحًا – على قناة beIN Sports Max 1

تونس × اليابان – الساعة 7:00 صباحًا – على قناة beIN Sports Max 2