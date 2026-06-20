 منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا

محمد ثابت
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 10:20 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2026 - 10:20 ص

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأول على ملعب «كيلارني بارك» بمدينة فانكوفر الكندية، استعدادًا لمواجهة منتخب نيوزيلندا المرتقبة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في مران منتخب مصر  جميع اللاعبين ال٢٦ في اطار الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في السادسة مساء يوم ٢١ يونيو بتوقيت كندا ، الرابعة فجر يوم ٢٢ يونيو بتوقيت مصر.

كما تواجد أحمد حافظ سفير مصر في كندا وكان في استقباله هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول و خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و  حماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.


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