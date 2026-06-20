فيفا: مباراة تونس واليابان ستكون رقم 1000 في تاريخ كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن تونس واليابان سيلتقيان يوم الأحد في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، إذ ستكون مباراة المجموعة السادسة على ملعب مونتيري هي المباراة الثانية للفريقين في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقا.
وتعادلت اليابان 2-2 مع هولندا في مباراتها الافتتاحية في دالاس، بينما خسرت تونس 5-1 أمام السويد، في مونتيري أيضا، قبل هذه المواجهة التاريخية.
بدأ رقم قياسي بلغ 209 فرق في التصفيات المؤهلة لهذه النسخة، مقارنة بمشاركة 13 فريقا في أول نسخة من كأس العالم عام 1930.
حصلت أفريقيا وآسيا معا على 17 مقعدا مباشرا في البطولة، بالإضافة إلى مقعدين في الملحق العالمي.
منح الفيفا اتحاد الأوقيانوس مقعدا مباشرا في كأس العالم للمرة الأولى.
تشارك تونس في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.