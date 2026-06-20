فيفا: مباراة تونس واليابان ستكون رقم 1000 في تاريخ كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ​ إن تونس واليابان سيلتقيان ‌يوم الأحد في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، إذ ستكون مباراة المجموعة ​السادسة على ملعب مونتيري هي ​المباراة الثانية للفريقين في البطولة الموسعة ⁠التي تضم 48 فريقا.

وتعادلت اليابان ​2-2 مع هولندا في مباراتها الافتتاحية في ​دالاس، بينما خسرت تونس 5-1 أمام السويد، في مونتيري أيضا، قبل هذه المواجهة التاريخية.

​بدأ رقم قياسي بلغ 209 فرق ​في التصفيات المؤهلة لهذه النسخة، مقارنة بمشاركة 13 ‌فريقا ⁠في أول نسخة من كأس العالم عام 1930.

حصلت أفريقيا وآسيا معا على 17 مقعدا مباشرا في البطولة، ​بالإضافة إلى ​مقعدين ⁠في الملحق العالمي.

منح الفيفا اتحاد الأوقيانوس مقعدا مباشرا ​في كأس العالم للمرة الأولى.

​تشارك ⁠تونس في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.