يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد. معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، كما أن متوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كذلك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 أكتوبر 35 22

بنها 33 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 28 23

بورسعيد 30 25

الاسماعيلية 35 21

السويس 35 22

العريش 31 21

رفح 31 19

رأس سدر 34 22

نخل 34 23

كاترين 30 15

الطور 35 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الاسكندرية 29 22

العلمين 29 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 38 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 34 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 25

أبرق 36 25

جبل علبة 37 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 40 23

قنا 42 25

الأقصر 40 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 22

أبوسمبل 41 26