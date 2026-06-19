وزير الخارجية لنظيره الإيراني: نتطلع للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام مع واشنطن يعالج شواغل جميع الأطراف

جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و عباس عراقجي وزير خارجية الإيراني يوم الخميس .

دار نقاش بين الوزيرين حول مذكرة التفاهم التى تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة وايران، حيث اكد الوزير عبد العاطى الأهمية البالغة لهذه الخطوة في خفض حدة التوتر وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار، معربا عن أمله ان تصبح مذكرة التفاهم نقطة تحول هامة فى سبيل دعم الامن والاستقرار بالمنطقة وتسهم فى فتح المجال أمام معالجة جميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتنسيق الوثيق الذي جرى مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية، معرباً عن التطلع للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده للدور الذي اضطلعت به مصر على مدار الأشهر الماضية، من خلال الاتصالات التي تمت على أعلى المستويات للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتذليل التحديات التي واجهت مسار المفاوضات، بما أسهم في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى مذكرة التفاهم.