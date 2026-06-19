تقرير: البنتاجون أبلغ مشرعين بحاجته إلى 80 مليار دولار لتغطية نفقات حرب إيران وتكاليف أخرى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن ​فاينبرج أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن ‌وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.

وأضافت الصحيفة أن ​طلبا تمويليا تكميليا كاملا، يشمل تمويلا للبنتاجون بالإضافة إلى ​أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات ⁠الكوارث، ربما يتم إرساله إلى المشرعين خلال الأيام القادمة، وفقا لوكالة رويترز.

ولم ​تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم ​يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض أو البنتاجون خارج ساعات العمل الرسمية عند تواصل رويترز معهما.

وقال مسئول في البنتاجون لرويترز في ​أبريل الماضي إن حرب إيران كلفت نحو 25 مليار ​دولار، مقدما بذلك أول تقدير رسمي لتكاليف الحرب.

ولا تزال التكلفة الكاملة للصراع، ‌الذي ⁠بدأه ترامب بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير الماضي، موضع تساؤل في الكونجرس. وقوبل طلب مبدئي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين.

وفي أبريل، صرح ​مدير مكتب ​الميزانية في البيت ⁠الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب بأنه ليست لديه ​تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك ضمن دفاعه عن ​طلب ترامب ⁠ميزانية عسكرية سنوية قدرها 1.5 تريليون دولار.

وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونحرس في نوفمبر المقبل ​إذ يحاول الحزب الحفاظ على سيطرته ​على الكونجرس لكنه يواجه قلقا متزايدا من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة ​وأسعار الطاقة والعبء المالي لحرب إيران.