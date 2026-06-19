15 شهيدا في قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت ​عن استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا، اليوم ‌الجمعة، وقالت إسرائيل إن الهجمات التي شنتها خلال الليل استهدفت ما وصفته بأهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق.

وقال سكان ووسائل إعلام ​محلية، إن غارات جوية وهجمات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات ​في النبطية خلال الليل وحتى الساعات الأولى من ⁠صباح اليوم الجمعة، في قصف وصفته الوكالة الوطنية للإعلام بأنه ​من أعنف الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ​الجمعة، أنه استهدف من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للجماعة في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وادعى أن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات ​متكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله.

من جهته، أعلن حزب الله أن مقاتليه دمروا ثلاث دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة ما أدّى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها".

وأوضخ البيان أن الاستهداف وقع بعد رصد "قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلّل باتجاه الجهة الشماليّة لمرتفع علي الطاهر"، وهو موقع استراتيجي يطل على مدينة النبطية.

ويأتي هذا التصعيد ​بعد يوم من نشر إسرائيل خريطة تُظهر توسيع منطقة السيطرة العسكرية في ‌جنوب ⁠لبنان، قائلة إنها لا تستبعد شن هجمات خارج هذه المنطقة أيضا، ما أثار تساؤلات حول الاتفاق المؤقت الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران يوم الأربعاء.

ويدعو الاتفاق إلى إنهاء القتال على ​جميع الجبهات، بما ​في ذلك ⁠لبنان، وإلى احترام الأطراف لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تخوض "مفاوضات ​صعبة" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ​الإبقاء ⁠على القوات المنتشرة على 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان في إطار ضرباتها لحزب الله.