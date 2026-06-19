سويسرا: إلغاء محادثات كانت مقررة اليوم بين أمريكا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية ​السويسرية في بيان ‌إلغاء المحادثات التي كان من ​المقرر عقدها ​اليوم الجمعة بين الولايات ⁠المتحدة وإيران ​في منتجع ​بورجنستوك الجبلي بالبلاد.

وجاء البيان بعد تصريح متحدث ​باسم البيت ​الأبيض قبل ساعات بأن ‌نائب ⁠الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت ​مقررة ​للقاء ⁠المفاوضين الإيرانيين في سويسرا ​اليوم الجمعة ​لبدء ⁠محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم ⁠بين ​طهران ​وواشنطن لإنهاء حربهما، وفقا لوكالة رويترز.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب ‌بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن القضايا الأمنية والنووية والاقتصادية.

وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ونشر ماكرون فيديو للرئيس ترامب خلال توقيعه مذكرة التفاهم، قال الرئيس الأمريكي فيه: "هذا لم يكن سهلا".

وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع بزشكيان على الوثيقة.

وقال بزشكيان في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة "وثيقة تاريخية، ورسالة من إيران القوية بأن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأكد بزشكيان أن "إيران ملتزمة التزامًا راسخًا بالسلام العالمي من خلال صون الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي".

وتضمنت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، إعلانا رسميا بإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ورفع الحصار البحري، إلى جانب إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني تمتد لمدة 60 يوما.

كما نصت أيضا على تخفيف العقوبات بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط خلال فترة المفاوضات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة دخلت حيّز التنفيذ بشكل فوري.