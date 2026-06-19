المتطرف بن غفير: يجب أن يحترق لبنان بأكمله

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إحراق لبنان بالكامل، تعقيبا على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وقال بن غفير في تصريحات أوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية إنه "يجب أن يحترق لبنان بأكمله بعد التصعيد من حزب الله"، على حد زعمه.

وأضاف: "على كل دمعة تذرفها أم يهودية يجب أن تبكي ألف أم لبنانية". وتابع: "مع كامل الاحترام للأمريكيين يجب على إسرائيل أن توضح للعالم أجمع أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليس عبثا، حماية مواطنيينا وجنودنا واجب يتقدم على أي اعتبار آخر، كفانا من هذه المماطلة".

ومضى قائلا: "في الشرق الأوسط، النصر لا يحقق بالردود المحسوبة والاحتواء، بل يجب التحرك بقوة والقضاء على الإرهاب"، على حد زعمه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة إثر إصابة دبابتهم، في واحدة من أقسى الضربات التي تلقاها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن المقدم دور جداليا بن سمحون (32 عاما)، قائد الكتيبة 52 في اللواء المدرع 401، قتل مع 3 جنود آخرين جراء استهداف دبابتهم خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الدبابة التابعة للكتيبة 52 كانت تعمل ضمن قوة قتالية يقودها لواء "جفعاتي" في منطقة قرية منطيف جنوب لبنان.

وأضافت أن التحقيقات الأولية ترجح تعرض الدبابة لهجوم بواسطة هدف جوي مشبوه، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان عبارة عن طائرة بدون طيار "درون" مفخخة.