روسيا: هجوم بالدرونز يصيب ورشة النقل بمحطة زابوريجيا النووية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن ورشة النقل في محطة زابوريجيا النووية بشرق أوكرانيا تعرضت لهجوم كبير بطائرات بدون طيار "درونز"، مع تسجيل ما لا يقل عن 14 ضربة.
وذكرت الإدارة المعينة من قبل موسكو أن حريقا اندلع في أحد الأقسام وتضررت بعض المباني، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، مضيفة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم حجم الأضرار بشكل كامل بسبب استمرار خطر وقوع هجمات أخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
إلى ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومي الواقعة شمال شرق البلادبالقنابل والطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ.
وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق "تليجرام" أن خمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، احتاجوا إلى مساعدة طبية بعد أن قصفت روسيا خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا بالقنابل.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر "تليجرام" إن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو.
وأضاف زيلينسكي أنه إذا استمر القتال لفترة أطول، فستحتاج أوكرانيا إلى حزمة مساعدات شتوية تشمل الغاز والديزل ومعدات الطاقة، بالإضافة إلى حزمة تضم ما لا يقل عن 300 صاروخ، مشيرا إلى أن هذا هو ما أبلغه للمجلس الأوروبي.