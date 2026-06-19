روسيا: هجوم بالدرونز يصيب ورشة النقل بمحطة زابوريجيا النووية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن ورشة النقل في محطة زابوريجيا النووية بشرق أوكرانيا تعرضت لهجوم كبير بطائرات ⁠بدون طيار "درونز"، مع تسجيل ما لا يقل عن 14 ضربة.

وذكرت الإدارة المعينة من قبل موسكو أن حريقا اندلع ‌في ⁠أحد الأقسام وتضررت بعض المباني، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ⁠إصابات، مضيفة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم حجم ⁠الأضرار بشكل كامل بسبب استمرار خطر ⁠وقوع هجمات أخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

إلى ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إن ‌شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح إثر قصف روسي لمنطقة سومي الواقعة شمال ⁠شرق البلادبالقنابل والطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق "تليجرام" أن خمسة أشخاص آخرين، ‌بينهم ⁠ثلاثة أطفال، احتاجوا إلى مساعدة طبية بعد أن قصفت روسيا ⁠خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا بالقنابل.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر ‌"تليجرام" إن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل ⁠حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو.

وأضاف زيلينسكي أنه إذا استمر القتال لفترة أطول، فستحتاج أوكرانيا ‌إلى ⁠حزمة مساعدات شتوية تشمل الغاز والديزل ومعدات الطاقة، بالإضافة إلى ⁠حزمة تضم ما لا يقل عن 300 ⁠صاروخ، مشيرا إلى أن ⁠هذا هو ما أبلغه للمجلس الأوروبي.