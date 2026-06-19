استطلاع: انخفاض معدلات التأييد لنهج ترامب في التعامل مع إيران حتى بعد التوصل لاتفاق إنهاء القتال

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز نورك لأبحاث الشئون العامة، أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على نهج الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع إيران، حتى بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء القتال.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تأييد الحرب التي استمرت 3 أشهر مع إيران في أوساط الأمريكيين، حتى بعد التحول المفاجئ للرئيس ترامب من تهديد إيران إلى استئناف المفاوضات.

ولا يزال الدعم لطريقة تعامل الرئيس مع هذه الحرب منقسما بشكل حاد ومتحيزا حزبيا، إذ يعارض حوالي ثلثي البالغين الأمريكيين 65% أداء ترامب في معالجة القضايا المتعلقة بإيران.

وفي حين تنظر الغالبية العظمى من الديمقراطيين والمستقلين بسلبية إلى إجراءات ترامب، فإن 28% فقط من الجمهوريين غير راضين عنها.