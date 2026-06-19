تمرين جوي موريتاني أمريكي تشيكي بمشاركة قاذفات بي 52 الاستراتيجية لأول مرة

أعلنت الولايات المتحدة، أن قوة أمريكية من مهام القاذفات نفذت لأول مرة تمرينا مشتركا مع قوة موريتانية في الأجواء الموريتانية شاركت فيه لأول مرة قاذفتان من طراز بي 52 و 52 إتش ستراتوفورتريس تابعتين للقوات الجوية الأمريكية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في نواكشوط في منشور لها على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن المهمة نفذت في 17 يونيو الجاري وشاركت فيها قوة من مهام القاذفات مكوّنة من قاذفتين استراتيجيتين من طراز بي-52 حيث قامت برحلة جوية في سماء موريتانيا في إطار تمرين تدريبي مشترك مع موريتانيا وتشيك.

وقالت إن التحليق أظهر مستوى عاليًا من التكامل والتنسيق بين الشركاء، حيث نسّقت القوات الأمريكية والموريتانية والتشيكية عملياتها على الأرض ضمن بيئة عمليات مشتركة ثلاثية الأطراف.

وأضافت أن موجهي الهجمات النهائية المشتركة الأمريكيين والموريتانيين قاموا بمزامنة العمليات الجوية والبرية مع قوة مهام القاذفات، بينما عملت الدول الثلاث معا لإظهار قابلية التشغيل البيني الضرورية لتنفيذ العمليات المعقدة، حيث يمكن أن يشكل التنسيق الدقيق الفارق بين نجاح المهمة وفشلها.

وللتذكير نظمت الولايات المتحدة مؤخرا تمرينا مشابها مع المغرب شاركت فيه قاذفات بي 52.

وزادت موريتانيا منذ سنوات من مستوى تعاونها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة في مقابل تراجع التعاون العسكري لجيرانها الأفارقة من دول الساحل مع الغرب وتعويضه بتعاون عسكري وثيق مع روسيا بعد طرد القوات الفرنسية وإغلاق قواعد فرنسا في دول الساحل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.