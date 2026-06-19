حكيمي عن محاكمته في قضية الاغتصاب: انتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر

قال أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، الذي من المقرر أن يشارك مع منتخب بلاده أمام اسكتلندا لاحقًا اليوم الجمعة ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، إنه يواجه محاكمة بتهمة الاغتصاب، مرحبًا بفرصة عرض وجهة نظره والدفاع عن نفسه.

وكان حكيمي، الذي شارك مع المنتخب المغربي في مباراته الافتتاحية بالمونديال أمام البرازيل يوم الأحد الماضي، قد استأنف قرار إحالة قضيته إلى محكمة جنائية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن محكمة الاستئناف في فرساي رفضت الاستئناف، ما يمهّد الطريق لمحاكمته أمام محكمة جنائية في وقت لاحق.

وكتب الدولي المغربي عبر منصة "إكس": "اليوم تُروى قصة ليست قصتي، على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء الحقيقة. أحيانًا أشعر أنني أصبحت هدفًا سهلًا".

وأضاف: "كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أتطلع إليها. أخيرًا سأتمكن من التعبير عمّا لدي".

ولم يتضح بعد موعد بدء المحاكمة، كما لم تصدر محكمة الاستئناف في فرساي أو فريق الدفاع عن حكيمي أي تعليق رسمي بشأن التطورات الأخيرة.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقًا في القضية عام 2023، عقب اتهامه بالاغتصاب.