مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبرشلونة برعاية حمزة عبد الكريم

تتجه أنظار الوسط الكروي نحو احتمال تنظيم مواجهة ودية مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونظيره برشلونة الإسباني، ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي يقدّم خلالها النادي الكتالوني تشكيلته لجماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، برز اسم الأهلي بقوة خلال الساعات الأخيرة كأحد أبرز الخيارات المطروحة لمواجهة برشلونة في النسخة المقبلة من البطولة، في ظل ارتباطات تتعلق بملف انتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إقامة المباراة قد تكون جزءًا من اتفاق أوسع بين الناديين ضمن المفاوضات الجارية بشأن مستقبل اللاعب المصري، الذي كان قد خاض الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي مع فريق برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة من الأهلي، ولفت الأنظار بأدائه مع الفريق الرديف.

ويتواجد عبد الكريم حاليًا في معسكر منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، وحصل على بضع دقائق للمشاركة في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في وقت تشير فيه التقارير إلى وجود تقدم في المباحثات بين الناديين بشأن تفعيل بند الشراء المُتفق عليه سابقًا، والمقدّر بنحو 1.5 مليون يورو، إلى جانب متغيرات إضافية.

كما تطرح المفاوضات إمكانية إدراج بند يقضي بإقامة مباراة كأس خوان جامبر بين الأهلي وبرشلونة ضمن الصفقة، وهو ما يمنح المواجهة بُعدًا تسويقيًا ورياضيًا إضافيًا.

يُذكر أن برشلونة لم يحسم حتى الآن هوية خصمه في النسخة المقبلة من كأس خوان جامبر، في ظل دراسة عدة خيارات مطروحة، من بينها النادي الأهلي.