مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منزلا ويحطمون 4 مركبات بالضفة الغربية

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الجمعة، منزلا في بلدة كفل حارس الفلسطينية، شمال محافظة سلفيت بوسط الضفة الغربية، وألحقوا أضرارا بأربع مركبات.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس منير أبو يعقوب لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت منزلا وسط البلدة، قبل أن تحطم زجاج أربع مركبات ما تسبب بأضرار مادية فيها".

و"تتعرض بلدة كفل حارس لاعتداءات مستمرة واقتحام المقامات الإسلامية وتدنيسها من قبل المستوطنين"، بحسب الوكالة.

كان مستوطنون أحرقوا أول أمس الأول الأربعاء مسجدين بقريتي جلجليا ومزارع النوباني، شمال رام الله بالضفة الغربية.

وفرضت الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه "غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام".