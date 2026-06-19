60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى أكثر من 60 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن أكثر من 60 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى رحابه منذ ساعات الصباح الباكر، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته على أبواب المسجد، وفي محيط البلدة القديمة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات، المواطنين من الضفة وغزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز في محيط المسجد بالقرية خلال توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أدى لعدد من حالات الاختناق بالغاز السام.