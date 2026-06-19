غانا تدرس نقل السيطرة على أكبر مناجم جولد فيلدز لشركات محلية

تدرس غانا نقل السيطرة على منجم تاركوا أكبر مناجم شركة جولد فيلدز، لشركات محلية عندما ينقضي عقد الإيجار في أبريل المقبل، في إطار حملة لزيادة السيطرة على صناعة الذهب في البلاد والحصول على المزيد من العائدات من أسعار السبائك المرتفعة.

وقالت مصادر مطلعة إنه سيتعين على شركات التعدين المحلية في غانا تقديم عطاءات لتقييمها حال مضت الحكومة في خطتها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر، شريطة عدم الإفصاح عنها، لأن المناقشات مبدئية، أن السلطات تدرس أيضا خيار تمديد عقود الإيجار لجولد فيلدز.

وتحركت غانا وهي أكبر منتج للذهب في إفريقيا، لزيادة حصتها من عائدات التعدين حيث رفعت رسوم الامتياز على السبائك لتصل إلى 12 % من 5 % وقصرت العطاءات لمنجم جولد فيلدز سابقا على الشركات المحلية.

وستكون خسارة جولد فيلدز- مقرها جنوب أفريقيا- أكبر حقولها بمثابة صفعة بعدما ساهم العام الماضي في خُمس إجمالي إنتاج الشركة.

ورفض متحدث باسم وزارة الأراضي والموارد الطبيعية التعليق.