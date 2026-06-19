فينيسيا تدرس رفع رسوم دخول المدينة إلى 50 يورو

أثار مقترح قدمه عمدة فينيسيا الجديد سيموني فينتوريني، بشأن زيادة ملموسة في رسوم دخول السياح الوافدين ليوم واحد إلى مدينة القنوات المائية الواقعة شمالي إيطاليا، موجة من الجدل.

ونقلت صحيفة كوريري ديلا سيرا عن فينتوريني قوله اليوم الجمعة: "إذا كانت الرسوم تتراوح حاليا بين 5 و10 يورو، فإن مقترحي يقضي برفعها لتتراوح بين 30 و50 يورو في أيام معينة".

وكان فينتوريني قد فاز بالمنصب كمرشح عن تيار وسط اليمين في الانتخابات المحلية التي أُجريت نهاية مايو الماضي، خلفا للويجي برونيارو، الذي تولى عمودية المدينة لمدة عقد من الزمن.

وتفرض فينيسيا هذا العام على الزوار ذوي الإقامات القصيرة رسوما تبلغ 10 يورو للتذكرة في إجمالي 60 يوما ممتدة حتى نهاية يوليو المقبل، حتى وإن كانوا يقضون بضع ساعات فقط في الشوارع المحيطة بساحة سان ماركو وجسر ريالتو.

في حين يدفع الزوار الذين يحجزون قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد زيارتهم رسوما مخفضة تبلغ 5 يورو.