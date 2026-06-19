سي إن إن: أمريكا تبلغ إيران بموافقة إسرائيل على عدم التصعيد في لبنان

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، الجمعة، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لا تعتزم تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة المحادثات مع طهران إلى مسارها.

وقال المصدر إن واشنطن أوضحت للإيرانيين أن "حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وافقت على عدم المضي في التصعيد"، مضيفا أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران، وأن "الأمر بات متوقفا على حزب الله لوقف هجماته".

وشنت إسرائيل، الجمعة، موجة من الغارات على مناطق عدة في لبنان، وقالت إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان، رغم أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات.

ولم يتضح بعد كيف نقلت الإدارة الأمريكية هذه الرسالة إلى الإيرانيين، أو ما إذا كانت كافية لإعادة جدولة المحادثات الفنية في سويسرا والتي تم تأجيها.