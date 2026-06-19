مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن ممارسة المهنة

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أعلن مجلس معايير المحامين البريطاني اليوم الجمعة، ‌إيقاف كريم خان مؤقتا عن ممارسة المهنة.

وكان خان يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية، قبل أن توقفه المحكمة عن العمل في الثامن من يونيو الجاري على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح المجلس: "بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير ‌المحامين، ⁠يجب الآن أن تنظر لجنة الإيقاف المؤقت في قرار الإيقاف المؤقت خلال ⁠جلسة استماع تُعقد في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة"، مضيفا ⁠أن الإيقاف سيسري بأثر فوري.

وأوقفت هيئة إدارية رئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، قبل أكثر من أسبوع، المدعي العام كريم خان عن العمل، وذلك في ظل مواجهته مزاعم بالاعتداء الجنسي ضد أحد أعضاء مكتبه.

وقرر المكتب المكون من 21 عضوا في جمعية الدول الأطراف إحالة قضية خان على جمعية الدول الأطراف الأوسع التي تمثل كل دولة عضو في الجنائية الدولية.

وقالت الهيئة في بيان إن المكتب قرر "بأغلبية مؤهلة... تعليق عمل المدعي العام بأثر فوري في انتظار القرار النهائي لجمعية الدول الأطراف بصفتها الجهة المختصة باتخاذ القرار".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب أن هذا الإيقاف ليس مؤشرا على النتيجة النهائية" للقضية.