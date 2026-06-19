السكك الحديدية تجدد تحذيراتها من الصعود والنزول أثناء حركة القطارات

جددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناشدتها للركاب بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان أثناء استخدام القطارات، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة يمثل عاملا رئيسيا في الحفاظ على الأرواح وضمان انتظام حركة التشغيل على مستوى الشبكة.

وحذرت الهيئة، في منشور لها، من عدم الصعود إلى القطارات أو النزول منها إلا بعد توقفها الكامل على الأرصفة المخصصة لذلك، محذرة من محاولات اللحاق بالقطارات أثناء تحركها أو النزول منها قبل التوقف النهائي، لما تمثله هذه السلوكيات من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات خطيرة.

وأوضحت الهيئة أن بعض التصرفات الخاطئة التي قد يستهين بها البعض تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين، منوهة إلى أن الحفاظ على الأرواح يتطلب التزاما كاملا بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن العاملين بالمحطات وأطقم القطارات.

وشددت على أن السلامة مسئولية مشتركة بين جميع أطراف منظومة النقل، وأن التزام الركاب بالسلوكيات الآمنة يساهم في توفير بيئة سفر أكثر أمانا وراحة، علاوة على دعم جهود الهيئة في الحفاظ على انتظام حركة القطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى المشاركة في نشر الوعي بمخاطر التصرفات غير الآمنة داخل نطاق السكك الحديدية، والتأكيد على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية، بما يساهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية ضمن حملة "سلوكنا مسئوليتنا" ومبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنفذها الهيئة بهدف تعزيز ثقافة السلامة بين المواطنين، وترسيخ السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية، باعتباره أحد أهم مرافق النقل الجماعي التي تخدم ملايين الركاب يوميا.

وأكدت هيئة السكك الحديدية استمرار جهودها في رفع الوعي المجتمعي بقواعد السلامة، داعية جميع المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنتظمة لجميع مستخدمي شبكة القطارات.