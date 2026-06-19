تحقيق دنماركي يؤكد تعرض البلاد لتوغلات بطائرات مسيرة

أكد تحقيق استمر على مدار أشهر في الدنمارك تعرض البلاد لسلسلة توغلات بواسطة طائرات مسيرة، دون أن يتوصل إلى الجهة المسؤولة عنها.

وتوصل الجيش الدنماركي إلى أنه تم رصد مسيرات "خلال عدة حالات" تحلق فوق مواقع عسكرية، خلال سلسلة من المشاهدات التي أثارت الفزع في الدولة التي يقطنها ستة ملايين نسمة، أواخر سبتمبر الماضي.

وخلص التقرير إلى أن قدرات الجيش الدنماركي لرصد المسيرات والتصدي لها "ليست كافية"، حسبما صرح وزير الدفاع الدنماركي جيبي بروس لوسائل الإعلام اليوم الجمعة.

وتسبب رصد المسيرات في الأجواء الدنماركية، وبعضها فوق مطار العاصمة كوبنهاجن ومواقع عسكرية، في إغلاق العديد من المطارات الدنماركية بشكل مؤقت، فيما وصف رئيس الوزراء مته فريدريكس هذه الأحداث بأنها "هجوم خطير" على منشآت بنية تحتية، ودعا الدنماركيين إلى ضرورة توخي الحذر بشأن الوقوع المزيد من الهجمات الهجينة.

وأثارت موجة الفزع من المسيرات تساؤلات في الدنمارك بشأن ما إذا كانت هذه التوغلات حقيقية، لاسيما وأنه لم يتم التيقن من صحة كثير من المشاهدات، ولم يتم تحديد هوية الجهات التي تقوم بتشغيل هذا المسيرات.

وأشارت الحكومة الدنماركية مرارا إلى احتمال وجود صلة بين روسيا وهذا المسيرات. غير أن رئيس هيئة الدفاع الدنماركي مايكل هيلدجارد صرح اليوم الجمعة أن الجيش ليس لديه أدلة تسمح له بنسب المسؤولية إلى أي طرف، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أن التقييمات تشير إلى أن هذه التوغلات "تندرج في إطار حملة ضغط هجينة تستهدف الدنمارك والغرب على نطاق أوسع".

وذكر أن الجيش تلقي حوالي 200 تقرير خاص بشأن أنشطة جوية فوق مواقع عسكرية دنماركية خلال الفترة ما بين 22 سبتمبر و6 أكتوبر العام الماضي، دون أن يحدد على وجه الدقة عدد توغلات الطائرات المسيرات من بين هذه الأنشطة.